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Стачком «Беларуськалия» обратился ко всем трудящимся Беларуси

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  • 23.09.2020, 23:21
  • 11,246
Стачком «Беларуськалия» обратился ко всем трудящимся Беларуси

Стачком «Беларуськалия» призвал к общенациональной бессрочной забастовке.

Стачком ОАО "Беларуськалий" обратился ко всем трудящимся Беларуси.

«Сегодня диктатор тайно короновал самого себя, - говорится в заявлении. - Тем самым он нагло и цинично пробил последнее дно остатков законности в нашей стране. Теперь он просто политический труп, но еще крепко держится посиневшими пальцами за власть. Поэтому нам нужно его дожать и сделать это как можно скорее.

Для этого мы, начиная с 00:00 24 сентября 2020 года, призываем всех присоединиться к общенациональной бессрочной стачке до полной и безоговорочной капитуляции преступного режима Лукашенко.

Для этого не нужно никаких разрешений и согласований, так как закон в Беларуси перестал существовать. Хотелось бы напомнить, что в 1968 году почти 10-миллионная забастовка привела к отставке Шарля де Голля.

Акт гражданского неповиновения в виде отказа от труда по политическим мотивам - один из самых действенных инструментов ненасильственного сопротивления. Поэтому не выходим на работу до полной победы!

Да, возможно, для этого потребуется несколько месяцев и придётся потуже затянуть пояса, но наша общая цель этого стоит. Мир не без добрых людей, да и не нам, белорусам, привыкать партизанить. Поэтому останавливаем фабрики, заводы, предприятия и фирмы до тех пор, пока не отправим лукашизм на свалку истории.

Мы отказываемся кормить хунту. Один за всех и все за одного».

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