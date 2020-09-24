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На проспекте Дзержинского каратели крушили машины минчан

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  • 24.09.2020, 7:44
  • 7,601
На проспекте Дзержинского каратели крушили машины минчан

Видеофакт.

Вчера на проспекте Дзержинского каратели крушили дубинками машины минчан.

Телеграм-канал onliner.by сообщил о том, как началось побоище.

На проспекте Дзержинского в Минске люди в форме пытались задержать автомобиль. Универсал удалось практически заблокировать, но водителю удалось проехать между спецавтомобилей. Тогда к машине бросилось несколько десятков силовиков, после машина прорвалась через толпу силовиков, за ней поехали 2 машины ГАИ, на асфальте остался лежать человек, которого спустя какое-то время отвели в бусик.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

Фото: «Еврорадио»
Фото: «Еврорадио»
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