На проспекте Дзержинского каратели крушили машины минчан

На проспекте Дзержинского каратели крушили машины минчан7
- 24.09.2020, 7:44
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Видеофакт.
Вчера на проспекте Дзержинского каратели крушили дубинками машины минчан.
Телеграм-канал onliner.by сообщил о том, как началось побоище.
На проспекте Дзержинского в Минске люди в форме пытались задержать автомобиль. Универсал удалось практически заблокировать, но водителю удалось проехать между спецавтомобилей. Тогда к машине бросилось несколько десятков силовиков, после машина прорвалась через толпу силовиков, за ней поехали 2 машины ГАИ, на асфальте остался лежать человек, которого спустя какое-то время отвели в бусик.
Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.