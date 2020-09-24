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Великобритания не признала легитимность Лукашенко

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  • 24.09.2020, 7:50
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Великобритания не признала легитимность Лукашенко

В Беларуси должны пройти новые выборы.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал тайную инауграцию Лукашенко. Он назвал сфальсифицированные выборы "обманом белорусского народа".

Об этом министр написал в своем Twitter.

Он отметил, что после инаугурации репутация Лукашенко еще больше пострадала.

"Тайная инаугурация Лукашенко сегодня в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб.

Кроме того, министр по делам Европейского соседства и Америки Венди Мортон выступила с критикой инаугурации.

"Великобритания не признает результаты белорусских выборов, и очень жаль, что Лукашенко сегодня провел тайную инаугурацию. Белорусский народ заслуживает большего: полной прозрачности, освобождения задержанных, прекращения насилия и свободных и справедливых выборов", - написала Мортон в Twitter.

Ранее комитет Сената США по международным отношениям отреагировал на тайную инаугурацию Лукашенко, призвав его уйти в отставку.

Напомним, Европейский союз и оппозиция Беларуси не признали Лукашенко президентом после инаугурации. С такими же заявлениями выступили Польша, Германия, Дания, Чехия, Литва, Словакия.

Украина также не признает, что Лукашенко является легитимным президентом Беларуси.

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