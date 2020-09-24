Великобритания не признала легитимность Лукашенко

Великобритания не признала легитимность Лукашенко2
- 24.09.2020, 7:50
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В Беларуси должны пройти новые выборы.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал тайную инауграцию Лукашенко. Он назвал сфальсифицированные выборы "обманом белорусского народа".
Об этом министр написал в своем Twitter.
Он отметил, что после инаугурации репутация Лукашенко еще больше пострадала.
"Тайная инаугурация Лукашенко сегодня в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб.
Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people.— Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020
Кроме того, министр по делам Европейского соседства и Америки Венди Мортон выступила с критикой инаугурации.
"Великобритания не признает результаты белорусских выборов, и очень жаль, что Лукашенко сегодня провел тайную инаугурацию. Белорусский народ заслуживает большего: полной прозрачности, освобождения задержанных, прекращения насилия и свободных и справедливых выборов", - написала Мортон в Twitter.
Ранее комитет Сената США по международным отношениям отреагировал на тайную инаугурацию Лукашенко, призвав его уйти в отставку.
Напомним, Европейский союз и оппозиция Беларуси не признали Лукашенко президентом после инаугурации. С такими же заявлениями выступили Польша, Германия, Дания, Чехия, Литва, Словакия.
Украина также не признает, что Лукашенко является легитимным президентом Беларуси.