«Баста!»: План действий на 24 сентября 1 24.09.2020, 7:57

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Фото: AFP

Продолжаем генеральное наступление.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром 24 сентября:

— Доброе утро, друзья! Вчерашний вечер четко показал, кому принадлежит власть в Беларуси - нам, народу. Сегодня продолжаем генеральное наступление и готовим Марш 97% в воскресенье.

Ответом на трусость, безумие и истерику властей станет наша сила и смелость.

План на сегодня

Общенациональная забастовка

Стачком ОАО "Беларуськалий" призвал прекратить работу с сегодняшнего дня. Поддержим героев-шахтеров! Забастовка - самый эффективный инструмент давления на власть. Проводим собрание на территории своего предприятия, вуза, организации, договариваемся о форме протеста, создаем стачком, куда выбираем наиболее авторитетных представителей своего коллектива. Прекращаем работу. Сообщаем информацию в СМИ. Гласность - гарантия нашей безопасности.

Студенты, собирайтесь в корпусах учебных заведений и проводите акции солидарности и протеста. Общежития и учебные корпуса - ваша территория, они должны стать центром свободы, не допускайте попадания в них омоновцев и тихарей. Массово выходите из БРСМ, профсоюзов и прочих структур оккупантов. Создавайте свои стачкомы, фонды взаимопомощи и настоящее независимое студенческое движение.

Помощь бастующим - @zabastovka_bel

Партизанский протест везде

Как показала практика, против локальных акций власть бессильна. Мы мобильнее и организованнее, чем она. Мы хорошо знаем свои города, микрорайоны, кварталы. Мы уже познакомились со своими соседями. Мы создали группы Сопротивления по всей стране.

Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в локальных чатах - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - уличные марши, акции в вузах, блокады дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Марш 97% в воскресенье

Представители групп Сопротивления из микрорайонов Минска, вузов, а также разных городов Беларуси предложили начать генеральное наступление на диктатуру и в качестве первого шага - провести в воскресенье 27 сентября в центре наших городов в 14.00 Марш 97%, сделать эту акцию наиболее массовой в истории Беларуси. Для этого всем сторонникам перемен сконцентрировать усилия на ее подготовке, начав действовать прямо сейчас.

Максимально распространяем информацию о подготовке Марша. Интернет, листовки, стикеры, граффити, креативные призывы, разговоры с соседями и коллегами. Приглашаем на Марш всех всеми доступными способами.

Для ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @basta_1bot всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу.

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