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Медики нашли новый способ борьбы с коронавирусом

  • 24.09.2020, 8:15
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Медики нашли новый способ борьбы с коронавирусом

Открытие совершили специалисты из США и Ирландии.

Международная группа ученых США и Ирландии раскрыли, что гликаны, которые связаны с коронавирусным S-белком, играют активную роль в проникновении вируса внутрь человеческих клеток. Об открытии, которое поможет разработать новые способы борьбы с пандемией, сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Central Science (перевод - lenta.ru).

Исследователи смоделировали молекулярную динамику S-белка, встроенного в вирусную мембрану. S-белок взаимодействует с рецептором АСЕ2, находящимся на поверхности человеческих клеток. Однако перед этим он изменяет свою форму, обнажая рецептор-связывающий домен. S-белок также покрыт гликанами — молекулами сахаров, защищающими компоненты вируса от иммунной системы хозяина.

Результаты компьютерного моделирования показали, что N-гликаны помогают стабилизировать конфигурацию с открытым рецептор-связывающим доменом, способствуя заражению. Согласно результатам эксперимента, модифицированные S-белки, у которых отсутствовали гликаны, хуже связывались с АСЕ2. Также специалисты выявили участки белка, не покрытые гликанами, которые являются удобной мишенью для антител.

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