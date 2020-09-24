«Мы - выходим, крыса - прячется» 24.09.2020, 8:23

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Фото: AFP

Сегодня, завтра, на выходных и каждый день.

Вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

Вот что по этому поводу написал читатель телеграм-канала «Баста!».

«Белорусы большие молодцы, - пишет читатель. - Упертые в хорошем смысле.

И сегодня, и завтра, и на выходных, и каждый день мы - выходим. Крыса - прячется.

Ни одно мероприятие в Беларуси теперь он открыто не проведет, только в клетке».

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