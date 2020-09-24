Вдова Джона Маккейна поддержала Джо Байдена 2 24.09.2020, 8:41

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Джо Байден

Синди Маккейн напомнила о принципе «страна прежде всего».

Синди Маккейн, вдова Джона Маккейна, покойного кандидата в президенты США от Республиканской партии, поддержала демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах. Дональд Трамп заявил, что его это не беспокоит, сообщает «Голос Америки».

Синди Маккейн, которая в прошлом месяце уже выступила с речью в поддержку Байдена на Национальном съезде Демократической партии, поздно вечером во вторник написала в своем Твиттере: «Мой муж Джон жил по принципу «Страна прежде всего». Мы - республиканцы, но прежде всего мы – американцы. В этой гонке есть только один кандидат, поддерживающий ценности нашей нации, и это – Джо Байден».

Маккейн заявила, что она не всегда соглашается с Байденом, добавив, что ее покойный муж и Байден «безусловно, оживленно спорили», однако она назвала кандидата от демократов «хорошим и честным человеком, который будет руководить нами с достоинством». По словам Маккейн, Байден «станет верховным главнокомандующим, от которого будут зависеть лучшие военные силы в истории мира, потому что он знает, каково это – отправить на войну своего ребенка».

Когда в среду утром СМИ снова сообщили о поддержке Маккейн в адрес Байдена, Дональд Трамп написал в Твиттере: «Я почти не знаю Синди Маккейн, хотя я включил ее в состав комитета по просьбе ее мужа. Джо Байден был на побегушках у Джона Маккейна. Бесконечные войны и (Управление по делам ветеранов)… Никогда не был фанатом Джона. Синди может забрать себе Сонного Джо!»

I hardly know Cindy McCain other than having put her on a Committee at her husband’s request. Joe Biden was John McCain’s lapdog. So many BAD decisions on Endless Wars & the V.A., which I brought from a horror show to HIGH APPROVAL. Never a fan of John. Cindy can have Sleepy Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020

У Трампа были бурные отношения с Джоном Маккейном, в прошлом летчиком ВМС, который в 1960-х годах провел более пяти лет в плену у коммунистов в Северном Вьетнаме. Позже, будучи сенатором от Аризоны, Маккейн в течение 20 лет работал в Сенате вместе с Байденом. Маккейн проиграл президентские выборы 2008 года бывшему президенту США Бараку Обаме и умер от рака мозга в 2018 году.

В первые недели своей президентской кампании в 2015 году Трамп сказал о Маккейне: «Он не является военным героем. Он стал героем, потому что попал в плен. Я предпочитаю людей, которых не захватывали в плен». Став президентом, Трамп часто критиковал Маккейна за его голос, отданный в Конгрессе в поддержку плана Барака Обамы по реформированию здравоохранения, что привело к поражению республиканцев.

Ранее в журнале Atlantic появилось сообщение, впоследствии опровергнутое президентом, о том, что Трамп во время поездки в Париж в 2018 году назвал американских военнослужащих, которые погибли во время Первой мировой войны, «дураками» и «неудачниками», которые заплатили смертью за свое участие в международном конфликте.

Байден публично прокомментировал поддержку со стороны Маккейн в Твиттере: «Синди, ваша поддержка и ваша дружба – большая честь для меня. Эти выборы гораздо более важны, чем какая бы то ни было политическая партия. Мы все должны объединиться, как американцы, чтобы восстановить душу нации. Мы сделаем это вместе», - написал Байден.

Более 100 бывших сотрудников Джона Маккейна также поддержали кандидата от демократов в прошлом месяце несмотря на то, что в 2008 году они работали в республиканском избирательном штабе Маккейна и боролись с Джо Байденом, который тогда был кандидатом на пост вице-президента в администрации Барака Обамы».

«Учитывая отсутствие у действующего президента лидерских компетенций, его попытки усугубить, а не устранить разногласия между американцами, и его неспособность отстаивать американские ценности, мы считаем, что избрание бывшего вице-президента Байдена - явно в интересах нации», - говорилось в их заявлении.

Джон Маккейн провел более 31 года в качестве сенатора, представляя Аризону, штат, где поддержка Трампа и Байдена практически сравнялась: в среду были опубликованы результаты соцопроса Washington-Post ABC News, согласно которым 49% избирателей в Аризоне собираются поддержать Трампа, а 48% - Байдена.

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