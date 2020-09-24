Последний день крысиного короля

Последний день крысиного короля15
- 24.09.2020, 9:30
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Сегодня — начало нового этапа.
Кроме безграничной трусости, мы сегодня вновь увидели бессмысленную жестокость. Водометы с краской, стрельба, провокации, бандиты в масках, разбитые головы женщин, избиения в автозаках, пишет телеграм-канал nexta_live.
Но народ показал, что готов бороться столько, сколько потребуется. Хунта может провести хоть 1000 закрытых инаугураций, это ничего не изменит.
ВСЯ СТРАНА - СТАЧКА:
Четверг и пятница - национальная забастовка! Рабочим коллективам всех гос.предприятий снова пора показать себя. Вас, как обычно, будут запугивать, но жить в полном бесправии еще страшнее.
При этой власти у вас и ваших детей все равно нет будущего, каждая неделя незаконной власти будет добивать экономику.
РАЙОНЫ И ВОДИТЕЛИ - ПРОТЕСТЫ ПО ВАШЕМУ ПЛАНУ!
Блокировки дорог и трасс водителями и пешеходами, децентрализованные выходы на районах - та сила, с которой лошкампетушкам справляться сложнее всего. Договаривайтесь в ваших локальных чатах о программе действий конкретно по месту жительства, соблюдайте меры безопасности.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ:
Не платите налоги, не платите коммуналку, выдавайте зарплаты в конвертах, забирайте свои вклады из банков. Не покупайте продукцию гос.предприятий, воздержитесь от потребления алкоголя и табака с белорусскими акцизами.
Сделайте так, чтобы как можно меньше ваших денег поступало в карманы оккупантов.
ГОТОВИМСЯ К ВОСКРЕСЕНЬЮ!
Заряжайте всех своих друзей и знакомых выходить на марш в ближайшее воскресенье. Мы ясно покажем всей Беларуси и миру, что крысиная хунта не имеет никакого отношения к нашему народу.
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.