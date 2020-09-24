закрыть
24 сентября 2020, четверг, 12:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Последний день крысиного короля

15
  • 24.09.2020, 9:30
  • 17,406
Последний день крысиного короля

Сегодня — начало нового этапа.

Кроме безграничной трусости, мы сегодня вновь увидели бессмысленную жестокость. Водометы с краской, стрельба, провокации, бандиты в масках, разбитые головы женщин, избиения в автозаках, пишет телеграм-канал nexta_live.

Но народ показал, что готов бороться столько, сколько потребуется. Хунта может провести хоть 1000 закрытых инаугураций, это ничего не изменит.

ВСЯ СТРАНА - СТАЧКА:

Четверг и пятница - национальная забастовка! Рабочим коллективам всех гос.предприятий снова пора показать себя. Вас, как обычно, будут запугивать, но жить в полном бесправии еще страшнее.

При этой власти у вас и ваших детей все равно нет будущего, каждая неделя незаконной власти будет добивать экономику.

РАЙОНЫ И ВОДИТЕЛИ - ПРОТЕСТЫ ПО ВАШЕМУ ПЛАНУ!

Блокировки дорог и трасс водителями и пешеходами, децентрализованные выходы на районах - та сила, с которой лошкампетушкам справляться сложнее всего. Договаривайтесь в ваших локальных чатах о программе действий конкретно по месту жительства, соблюдайте меры безопасности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ:

Не платите налоги, не платите коммуналку, выдавайте зарплаты в конвертах, забирайте свои вклады из банков. Не покупайте продукцию гос.предприятий, воздержитесь от потребления алкоголя и табака с белорусскими акцизами.

Сделайте так, чтобы как можно меньше ваших денег поступало в карманы оккупантов.

ГОТОВИМСЯ К ВОСКРЕСЕНЬЮ!

Заряжайте всех своих друзей и знакомых выходить на марш в ближайшее воскресенье. Мы ясно покажем всей Беларуси и миру, что крысиная хунта не имеет никакого отношения к нашему народу.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич