Евросоюз: Лукашенко не имеет легитимности 13 24.09.2020, 8:59

8,748

ЕС отказался признавать узурпатора законным правителем.

Евросоюз считает, что инаугурация и новый президентский срок Лукашенко «не имеют достаточной демократической легитимности». Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности, - отмечается в заявлении. - ЕС ведет переоценку отношений с Беларусью».

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».