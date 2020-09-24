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Евросоюз: Лукашенко не имеет легитимности

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  • 24.09.2020, 8:59
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Евросоюз: Лукашенко не имеет легитимности

ЕС отказался признавать узурпатора законным правителем.

Евросоюз считает, что инаугурация и новый президентский срок Лукашенко «не имеют достаточной демократической легитимности». Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности, - отмечается в заявлении. - ЕС ведет переоценку отношений с Беларусью».

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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