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«Девушку, которая сидела в машине, осыпало стеклом»

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  • 24.09.2020, 9:38
  • 8,467
«Девушку, которая сидела в машине, осыпало стеклом»

История еще одного нападения карателей на авто минчан.

Вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

После этого обезумевшие каратели начали крушить дубинками машины жителей Минска. Особенно усердствовали фашисты Караева на проспекте Дзержинского.

Историю еще одной машины, которую после протестов 23 сентября разбили силовики, опубликовал телеграм-канал «Еврорадио».

«Мы были на Пушкинской, сами из Малиновки. Ехали домой. Стали на остановке покурить и разойтись. Без флагов, ничего не кричали. Нас было две машины (10 человек), 2 парня и 8 девушек.

Вдруг космонавты на нас побежали, мы быстро сели по машинам, первая машина успела выехать, вторая нет. Девушку, которая сидела сзади, осыпало стеклом. Мы все целы, просто очень испугались».

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