Медики нашли иммунитет к COVID-19 у еще одной группы людей 24.09.2020, 10:12

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Ранее они жили в районах, где были вспышки экзотического заболевания.

Люди, которые переболели лихорадкой денге, могут иметь иммунитет к коронавирусу COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования профессора Университета Дьюка (США) Мигеля Николелиса, передает Reuters. Ученый обратил внимание на то, что в районах, где были зафиксированы вспышки заболевания, наблюдается низкий показатель заражения и распространения COVID-19.

В ходе своего исследования Николелис сравнивал географическое распределение случаев коронавируса с распространением лихорадки в 2019 и 2020 годах. В итоге выяснилось, что заражение лихорадкой денге может обеспечить определенный уровень иммунитета к COVID-19.

Переболевшие лихорадкой могут иметь иммунитет к COVID-19

Корреляцию между темпами заболеваемости COVID-19 и вспышками денге обнаружили в Бразилии, некоторых районах Латинской Америки, Азии, а также в регионах Тихого и Индийского океанов.

По мнению ученого, если эта гипотеза окажется верной, то заболевание лихорадкой денге или применение вакцины против нее может дать иммунитет к коронавирусу.

Николелис также считает, что, результаты исследований о том, что переболевшие лихорадкой могут сдать ложноположительный результат на антитела COVID-19, указывают на "иммунологическое взаимодействие между двумя вирусами", хотя они "принадлежат к совершенно разным семействам".

Вместе с тем, специалист заявил, что для того, чтобы доказать связь между двумя заболеваниями, нужны дальнейшие исследования.

Лихорадка денге – это флавивирус, переносимый комарами, выявленный в тропических и субтропических регионах мира, в основном в городских и полугородских условиях. Переносит заболевание комар желтолихорадочный, кусающий в дневное время. Это трансмиссивная вирусная болезнь с самым быстрым уровнем распространения, которая в данное время является эндемической в более чем 100 странах.

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