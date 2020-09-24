закрыть
24 сентября 2020, четверг, 12:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики нашли иммунитет к COVID-19 у еще одной группы людей

  • 24.09.2020, 10:12
  • 5,572
Медики нашли иммунитет к COVID-19 у еще одной группы людей

Ранее они жили в районах, где были вспышки экзотического заболевания.

Люди, которые переболели лихорадкой денге, могут иметь иммунитет к коронавирусу COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования профессора Университета Дьюка (США) Мигеля Николелиса, передает Reuters. Ученый обратил внимание на то, что в районах, где были зафиксированы вспышки заболевания, наблюдается низкий показатель заражения и распространения COVID-19.

В ходе своего исследования Николелис сравнивал географическое распределение случаев коронавируса с распространением лихорадки в 2019 и 2020 годах. В итоге выяснилось, что заражение лихорадкой денге может обеспечить определенный уровень иммунитета к COVID-19.

Переболевшие лихорадкой могут иметь иммунитет к COVID-19

Корреляцию между темпами заболеваемости COVID-19 и вспышками денге обнаружили в Бразилии, некоторых районах Латинской Америки, Азии, а также в регионах Тихого и Индийского океанов.

По мнению ученого, если эта гипотеза окажется верной, то заболевание лихорадкой денге или применение вакцины против нее может дать иммунитет к коронавирусу.

Николелис также считает, что, результаты исследований о том, что переболевшие лихорадкой могут сдать ложноположительный результат на антитела COVID-19, указывают на "иммунологическое взаимодействие между двумя вирусами", хотя они "принадлежат к совершенно разным семействам".

Вместе с тем, специалист заявил, что для того, чтобы доказать связь между двумя заболеваниями, нужны дальнейшие исследования.

Лихорадка денге – это флавивирус, переносимый комарами, выявленный в тропических и субтропических регионах мира, в основном в городских и полугородских условиях. Переносит заболевание комар желтолихорадочный, кусающий в дневное время. Это трансмиссивная вирусная болезнь с самым быстрым уровнем распространения, которая в данное время является эндемической в более чем 100 странах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич