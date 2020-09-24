Белоруски короновали себя в день «инаугурации»
- 24.09.2020, 10:59
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Фоторепортаж.
23 сентября состоялась неанонсированная «инаугурация» Лукашенко. Практически сразу после завершения церемонии и до глубокой ночи в Минске и других городах люди выходили на улицы в знак протеста против дальнейшего пребывания Лукашенко на посту главы государства.
Журналисты поговорили с участницами акции, которые «короновали» себя в знак протеста, передает «Белсат».
Елена: Каждый в этой стране может себе короновать, поэтому мы тоже решили это сделать.
Марина: Это девичий флешмоб, мы все королевы. И мы решили себя короновать, раз это можно сделать тайно.
Ольга: по средам мы гуляем с зонтиками. Но сегодня у нас королевская прогулка. Мы показываем, что у каждого белоруса и белоруски есть человеческое достоинство, мы короли в этой стране.
Вечером 23 сентября по всей стране были задержаны более 250 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». По словам правозащитников и свидетелей задержаний, силовики работали с особой жестокостью. Задержания 23 сентября уже сравнивают с событиями 9-11 августа, когда было избиение и пытки задержанных демонстрантов.