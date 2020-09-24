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Президент Польши в ООН говорил о Беларуси

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  • 24.09.2020, 11:04
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Президент Польши в ООН говорил о Беларуси

Анджей Дуда призвал мировое сообщество обратить внимание на ситуацию в нашей стране.

Глава польского государства Анджей Дуда, выступил в формате видеообращения на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, пишет сайт naviny.by.

В своей речи он призвал коллег мировых лидеров вместе требовать от властей Беларуси соблюдения прав человека в стране, так как «преследования политических оппонентов, массовые задержания мирных протестующих, применение насилия и пыток против них недопустимы ни в одном государстве».

Он также подчеркнул, что граждане Беларуси «имеют право определять свое политическое будущее суверенным образом и без внешнего вмешательства, без доминирования других столиц и с правом на свободное участие в международном сотрудничестве в соответствии с их национальными интересами».

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