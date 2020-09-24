«Сегодня за нами сила и правда!» 24.09.2020, 11:10

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Фото: Anadolu Agency

Белорусы нашли новую стратегию протеста.

Активное развитие дворовых чатов за последние 3 недели способствовало тому, что люди выходили во многих новых точках.

«Вчера мы напомнили таракану, за кем сила. - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Активное развитие дворовых чатов за последние 3 недели способствовало тому, что люди выходили во многих новых точках, где раньше не было как такового протеста. Люди выходили более решительными, все понимают, что вчера АГЛ сжёг последний мост.

Сегодня за нами сила и правда!»

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