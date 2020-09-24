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Правитель крысиной норы

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  • Алексей Мельников
  • 24.09.2020, 11:11
  • 6,917
Правитель крысиной норы
Алексей Мельников

Революция в Беларуси получила новое дыхание.

Лукашенко устроил секретную «инаугурацию» себя, как «президента», после проигранных им Светлане Тихановской выборов 9 августа.

Пустые улицы, собранные в зале подчиненные, игнорирование страны.

Нечто подобное делал в провальные десятые годы Путин, но в России тогда не было массовых протестов. Страна не отторгала активно Путина. Поэтому единственное, что он показал – насколько далек от людей, насколько их боится. Это был наглядный урок.

Лукашенко, повторив старый путинский ход, совершил глупость – в иных, куда более худших условиях, он вновь, в зримой форме, показал свою слабость – народ не с ним, страна не с ним, он ее боится.

Устроенная «инаугурация в крысиной норе» - это вновь сдавшие нервы у Лукашенко. Проведенная в такой форме, она не укрепит его положение, - только ослабит. Революция в Беларуси получила новое дыхание.

Алексей Мельников, ЖЖ

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