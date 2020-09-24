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В Верховной Раде Украины призвали называть Лукашенко исключительно диктатором

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  • 24.09.2020, 11:25
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В Верховной Раде Украины призвали называть Лукашенко исключительно диктатором

Заявление приняла межфракционная группа «За демократическую Беларусь».

Межфракционная группа в Верховной Раде Украины «За демократическую Беларусь» приняла заявление в связи с «инаугурацией» Лукашенко.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» лидер группы, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В документе отметили, что мероприятие прошло тайно и «даже не транслировалось по государственному радио и телевидению, что «является прямым нарушением законодательства страны».

В этой связи группа заявила, что церемония инаугурации является «полным фарсом и не может узаконить фальсификацию президентских выборов в Беларуси».

«Лукашенко своими действиями подтверждает избранный курс на удержание власти в Беларуси силовым методом», что в принципе «означает попытку установить диктаторский режим».

Депутаты призвали официальный Киев представить свою четкую позицию по поводу произошедшего и не признавать легитимность Лукашенко.

Кроме этого, считают в Верховной Раде, власти Украины должны осудить действия, «направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри страны, подготовить пакет санкций против ключевых лиц режима Лукашенко» и тех, кто «совершил насилие против мирных протестующих».

Также группа предлагает украинской стороне отказаться от участия в переговорах Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе в Минске.

«Мы призываем международное сообщество и все демократические страны не признавать Лукашенко законным президентом Беларуси и усиливать международное давление, включая введение против него личных санкций, ключевых фигур режима и тех, кто совершил насилие против него мирные протестующие, а также вывести своих послов из страны.

Призываем украинские СМИ не использовать в отношении Лукашенко определение «и. о. президента Беларуси», «самопровозглашенный президент Беларуси», вместо этого называть его диктатором, поскольку антидемократический характер действий свидетельствует именно о попытках установить в стране диктаторский режим», - говорится в заявлении.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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