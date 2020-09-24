На белорусских складах застряли рекордные объемы продукции 2 24.09.2020, 11:40

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иллюстрационное фото

К 1 сентября в промышленности они составили 71,5% от среднемесячного выпуска.

Власти решили не останавливать промышленные предприятия во время эпидемии. Уже сейчас понятно, что это привело к обострению ситуации со складскими запасами, пишут banki24.by.

На 1 сентября запасы готовой продукции на складах крупных и средних предприятий промышленности достигли 5,210 млрд BYN. По сравнению с размером запасов на ту же дату в 2019 году склады в денежном выражении разрослись на 9,3%.

Белорусский рубль, как и всякая другая валюта, постоянно теряет покупательную способность. Поэтому есть и другой показатель уровня складских запасов — относительный. Это соотношение размера складских запасов и среднемесячного объема производства.

К 1 сентября запасы готовой продукции промышленности в Беларуси составили 71,5% от среднемесячного выпуска. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать.

Если взять последние 5 лет, то это самый плохой уровень складских запасов на 1 сентября. Даже в кризисном 2015 году отметка была чуть ниже — 71%.

Еще одна неприятная для властей тенденция: уровень складских запасов с начала лета идет по траектории того самого кризисного 2015-го и пока не собирается с нее сворачивать. Иными словами, промышленности в целом сейчас так же тяжело с запасами, как 5 лет назад. Если так продолжится дальше, то к концу года складские запасы вырастут до 73–74% от месячного выпуска.

В Брестской области запасы продукции в промышленности составили 538,5 млн BYN, или 64% от месячного производства. Самые крупные складские запасы в пересчете на деньги образовались в Бресте и Барановичах.

В Витебской области запасы достигли 554,2 млн BYN, или 55,8% месячного выпуска.

Больше всего промпродукции не распродали предприятия Витебска и Оршанского района. В Гомельской области складские запасы составили 432,1 млн BYN, или 28,9% от месячного производства. Лидером по объему запасов является областной центр.

В Гродненской области запасы достигли 645,5 млн BYN, или 75,2% месячного выпуска. В этой области больше всего складских запасов имели предприятия Гродно, Лидского и Сморгонского районов.

В Минской области запасы составили 1,303 млрд BYN, или 99,9% месячного выпуска. Первые места по складам заняли Жодино, Борисовский, Минский и Пуховичский районы. В Могилевской области складские запасы достигли 424,2 млн BYN, или 67,2% от месячного производства.

Больше всего запасов накопили промышленники из Могилева и Бобруйска. В Минске запасы готовой продукции составили 1,312 млрд BYN, или 112,7% месячного выпуска.

Самые крупные запасы имели машиностроение, производство аппаратуры и производители транспортных средств.

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