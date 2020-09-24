Эмоциональное обращение рабочего: Забастовка — единственный рабочий метод

Эмоциональное обращение рабочего: Забастовка — единственный рабочий метод9
- 24.09.2020, 11:51
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Найдите любой повод и предлог.
Белорусский рабочий Денис Гутковский записал эмоциональное обращение к белорусским рабочим. Telegram-канал «Беларусь бастует!» публикует его видеообращение.
«Не выходите на работу, ребята. После всего, что было вчера — не выходите! Найдите любой повод и предлог. Пусть страна умрет хотя бы на неделю, хотя бы на два дня, кто сколько может.
Забастовка — единственный рабочий метод».