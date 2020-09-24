закрыть
24 сентября 2020, четверг, 12:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эмоциональное обращение рабочего: Забастовка — единственный рабочий метод

9
  • 24.09.2020, 11:51
  • 5,859
Эмоциональное обращение рабочего: Забастовка — единственный рабочий метод
Денис Гутковский

Найдите любой повод и предлог.

Белорусский рабочий Денис Гутковский записал эмоциональное обращение к белорусским рабочим. Telegram-канал «Беларусь бастует!» публикует его видеообращение.

«Не выходите на работу, ребята. После всего, что было вчера — не выходите! Найдите любой повод и предлог. Пусть страна умрет хотя бы на неделю, хотя бы на два дня, кто сколько может.

Забастовка — единственный рабочий метод».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич