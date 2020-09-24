Студентка БНТУ: Мы — движущая сила и за нами будущее 24.09.2020, 11:55

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Белоруска рассказала о своем одиночном пикете в университете.

23 сентября телеграм-каналы облетело фото студентки из БНТУ, вышедшей на одиночный пикет против вмешательства администрации университета в личную жизнь преподавателей. Девушка вышла на перформанс с цветами, символизирующими два флага, и с чёрной повязкой на глазах, на которой перечислены статьи 28, 33 и 53 Конституции. Именно на них, по мнению студентки, закрывает глаза ректорат, передает “Еврорадио”.

“БНТУ просто закрывает глаза на эти статьи”

- Почему вы решились выйти на одиночный пикет?

- Сейчас оказывается большое давление не только на студентов, но и на сотрудников. И я хотела показать свою солидарность с преподавателями. Они оказались в такой ситуации, в которой приходится подписывать какие-то непонятные документы, абсолютно противоречащие Конституции, то есть вышестоящему Закону. Эти документы гласят о том, что сотрудники должны вести себя подобающе в общественных местах, не высказывать симпатию или антипатию политическим партиям, в нерабочее время вести себя так же, как и на работе, не говорить о политике.

Я специально прописала на маске статьи Конституции, чтобы показать, что БНТУ просто закрывает глаза на эти статьи.

“Все смотрели, как руководство сидит на лавочках и “контролирует ситуацию”

- Почему не получилось массовой акции?

- При каждом манёвре влево-вправо на студентов оказывается большое давление, и не все готовы высказывать своё мнение публично. Все очень боятся отчислений и каких-то санкций. В БНТУ много умных ребят, имеющих собственное мнение относительно ситуации в Беларуси, но они просто не могут его высказать, так как их запугали.

Когда сегодня объявили, что произошла инаугурация, студенты университета хотели вместе собраться у главного корпуса. Но руководство, видимо, узнало об этих намерениях. Весь ректорат и вышестоящая администрация вышли и сели на лавочки, контролировали ситуацию. У меня не получилось выйти возле главного корпуса, как я планировала ранее, поэтому я провела акцию внутри студенческого городка. Простояла недолго, так как понимала, что там проходит не особо много людей. Все смотрели, как руководство сидит на лавочках и “контролирует ситуацию”.

- А вы всё же не побоялись выйти, да ещё и одна...

- Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Одногруппники меня поддержали, сказали, что я умница и молодчина, и это мне придаёт сил.

Подозреваю, что меня вызовут в деканат и попросят объяснить, почему я это делаю. Но с поддержкой других студентов, солидарных со мной, я смогу выстоять.

Молчание преподавателей

- Как сейчас обстановка среди учащихся университета и преподавателей?

- В сентябре студенты пытались делать какие-то общественные мероприятия, но администрация БНТУ это сразу погасила, сказала, что не допустит никаких массовых мероприятий на территории своего университета. В итоге студентами была принята другая стратегия — ребята, как партизаны, клеят стикеры на стенах университета, и это воодушевляет. Мы делаем это, чтобы другие видели, что нас явно не меньшинство.

К сожалению, преподаватели молчат. Мы видели много примеров солидарности от преподавателей других вузов — к примеру, БГМУ, МГЛУ. Но в БНТУ такого не было, и вполне возможно, что это связано с тем самым документом, который сотрудников просят подписать.

- Это последняя акция от вас или нет? Что дальше?

- Я не знаю, как всё это будет поворачиваться дальше. В любом случае, я готова поддержать других студентов, потому что мы в университетах — это движущая сила, и, глядя на МГЛУ и БГУ, я понимаю, что за нами будущее.

Для тех, кто не знал, что значат эти три статьи, напомним, что статья 28 Конституции РБ гласит: “Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство”.

Статья 33 Конституции Беларуси: “Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение”.

Статья 53 Конституции Беларуси: “Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц”.

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