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На МАЗе остановили литейный цех

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  • 24.09.2020, 11:58
  • 11,783
На МАЗе остановили литейный цех

Цех простоял до полудня 23 сентября.

На МАЗе на полтора дня остановили литейный цех, сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует!».

«22 числа вышли из строя две плавильные печи в одном из наших литейных цехов, - пишет рабочий с МАЗа. - Цех простоял до полудня 23 сентября.

Вся фишка в том, что обслуживающие инженеры утверждают, что случайно это произойти не могло, тем более с двумя печами одновременно. А это значит, что имел место саботаж.

Думаю, что количество таких происшествий будет только расти, потому что власти отказываются прислушиваться к голосам простых людей».

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

Стачком ОАО «Беларуськалий» призвал белорусских рабочих начать всеобщую политическую стачку.

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