Петр Садовский: Лукашенко — это абсолютно недоговороспособный человек 24.09.2020, 12:13

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Петр Садовский

Последствия непризнания его легитимности могут быть очень серьезные.

Первый посол независимой Беларуси в Германии, бывший депутат Верховного Совета Петр Садовский прокомментировал возможные дипломатические последствия непризнания Лукашенко со стороны ряда стран, в том числе США, Канадой, Германией, Нидерландами и в целом Европейским Союзом, передает «Радыё Свабода».

- Что на практике могут означать заявления о непризнании Лукашенко легитимным президентом со стороны стран, с которыми у Беларуси есть дипломатические отношения?

- Мы живем во время, когда разные протоколы стремительно разрушаются. Появилась амбивалентность в дипломатических отношениях. Поэтому все будет зависеть от дальнейшего поведения обеих сторон. Может быть и отзыв послов, и замораживание отношений, но может такого и не произойти.

Может случиться и так, что, не признав Лукашенко, те страны, как и предлагает Павел Латушко, начнут работать с премьером, что будет соответствовать Конституции Беларуси.

Все это довольно непредсказуемо. Многое будет зависеть от экономических и финансовых факторов.

Также важно, насколько будет задействована Россия как возможный полноправный медиатор.

Но одно я знаю точно. Лукашенко — это абсолютно недоговороспособный человек, поэтому, возможно, это должен быть какой-то совершенно новый его партнер, тот, с кем можно разговаривать. Он же уперся и конец. Его тайная инаугурация свидетельствует о том, что он даже отошел от каких-то устных договоренностей с Москвой.

- Означают ли те заявления о непризнании легитимности Лукашенко что-то с точки зрения международного права?

- Конечно, означают. Если имеет место факт непризнания, отношения с той страной, хотя бы временно, должны выстраиваться в каком-то новом формате.

Например, есть внутренние евросоюзовские соглашения 2004 года о том, что они не могут вводить глобальные санкции — только точечные в области экономики и также точечные относительно тех или иных лиц.

Евросоюз — не является глобальным игроком, его интересуют прежде всего права человека. Но в новой ситуации мы не знаем, как может обернуться дело санкций.

- Но если говорить о двусторонних отношениях. Как их строить после заявления о непризнании главы государства легитимным?

- Если раньше, по умолчанию, говорили: мы его не будем вводить в санкционный список, нужно, чтобы были контакты, чтобы выполнялись экономические договоры, чтобы Беларусь не страдала. И так вот шло, решали с ним, незаменимым. Теперь ситуация может измениться.

Что касается двусторонних отношений, то здесь многое будет зависеть от реакции Минска и от каждой конкретной страны, так как, повторяю, в наше время меняются и ломаются стандарты дипломатии. Если взять Австрию — это не то же самое, что, например, Голландия и так далее.

Вот в ответе немецкого правительства, которое я получил на свое обращение к Ангеле Меркель, есть отсылка на договоренности с рамках так называемого «Московского механизма» 1991 года. Он дает право строить отношения с той или иной страной с учетом придерживания в ней прав человека.

Напомню «Московский механизм» был принят на 3-м совещании конференции по человеческому измерению 4 октября 1991 года в Москве. Его смысл заключается в том, что каждый член ОБСЕ имеет право трактовать реализацию требований по человеческому измерению применимо к определенной стране и пользоваться механизмами, изложенными в «Венском заключительном документе» (1989), «Копенгагенском документе» (1990) и «Московском заключительном документе» (1991).

Так что здесь может быть самое разное развитие ситуации как в двусторонних отношениях, так и в отношениях с ОБСЕ и международным сообществом вообще.

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