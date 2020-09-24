Путинская система исчерпала все источники 1 Эль Мюрид

24.09.2020, 12:22

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Осталась только деградация.

В России в 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию вырастут на 20% вместо плановых 4%. В целом никто особо и не пытается уже рассказывать про заботу о здоровье нации, речь идет о банальном дополнительном изъятии денег в бюджет. Государство-банкрот рвет везде, где может, что в его положении единственно возможный вариант продлить агонию. Никакой стратегии, все решения сиюминутные и текущие. Собственно, программа правительства во главе с премьером-налоговиком и состоит в том, чтобы выжать дополнительные ресурсы в и без того находящейся в коме экономики. Мишустин так и не стал премьером, оставшись мытарем.

Понятно, что дополнительные налоги, сборы, акцизы - это все про прямо сейчас. Буквально через несколько кварталов сжавшийся спрос будет дополнительно стагнировать экономику, что потребует новой порции повышения налогов - и так до того момента, когда собирать будет нечего и не с кого. Но другой логики у временщиков нет.

По сути, сейчас она скребет по донышку, так как невозможно бесконечно пользоваться тем, что сделано до них. Советский Союз, конечно, сумел построить вторую экономику мира, но со времени его крушения прошло уже 30 лет, а вся нынешняя камарилья не ставила своей целью подъем и развитие. Ее задачей было и остается разворовывание имеющегося. Вот оно и заканчивается.

Последний ресурс - люди. Но и он небезразмерен. Уже половина населения либо в кромешной нищете, либо в состоянии хронической бедности. Всего же до 90 процентов населения страны находится за чертой "среднего класса", который определен в России нижним пределом в шесть минимальных окладов среднедушевого дохода. Путин, конечно, может рассказывать про 17 тысяч, как критерий вхождения в средний класс, но даже по нормативным документам для попадания в него требуется доход от 75 тысяч рублей на человека в семье.

Этот ресурс почти исчерпан. Выжимать из нищих последнее можно, но это потребует усилий, которые будут съедать всё больше изымаемых ресурсов. Когда расходы на обеспечение грабежа народа сравняются с доходами, которые удается таким образом изъять, наступит окончательный и бесповоротный коллапс, после которого ни при каких обстоятельствах нынешняя система управления уже не сможет сколь-либо нормально функционировать. После этого потребуется либо вводить прямую террористическую диктатуру, либо трансформировать систему управления, что неизбежно приведет к полному сносу всей нынешней правящей страты.

Надежды воровской элиты связаны с тем, что гнить эта система будет долго. "На наш век хватит".

Россия - не Венесуэла. Не Ирак, не Сирия. Она слишком большая, слишком разнородная и в принципе никогда не будет гомогенной. Это огромный плюс России, имеющей заложенный внутри себя колоссальный потенциал развития. Которым нынешняя шантрапа просто не умеет пользоваться. Но это же и минус, создающий значительные напряжения и неохотно прощающий ошибки и просчеты, которые в силу гигантской инерции системы способны долго накапливаться, но в итоге создают свою собственную инерцию и тренды.

Уже поэтому специфика России не даст возможность постепенного угасания - любой деградационный период в нашей стране "внезапно конечен" и обрывается. Поэтому расчет на то, что "на наш век хватит" во многом наивен.

Но деваться им некуда. Выстроенная ими система власти, собственности и управления в случае системной трансформации сделает их изгоями. Они - никто в любой другой. Поэтому нынешняя власть просто обречена на "стабильность", в которой речи не может быть ни о каком развитии. Только о деградации.

Эль Мюрид, "Главред"

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