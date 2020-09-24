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Многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу: Как раньше - уже не будет!

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  • 24.09.2020, 12:28
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Многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу: Как раньше - уже не будет!
Иван Ганин

Иван Ганин призвал спортсменов присоединяться к движению за перемены.

Многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу Иван Ганин записал видеообращение.

В нем спортсмен высказался о людях в балаклавах и масках на улицах Беларуси, а также призвал спортсменов присоединяться к движению за перемены.

«По улицам Беларуси бегают непонятные люди в зеленом или в штатском, но обязательно в балаклавах или масках. Обычно с дубинками и разговаривают матом. Не представляются, документы не предъявляют. Ездят на машинах без номеров или на микроавтобусах с желтыми номерами. Даже в суде свои лица не показывают. Они похищают людей в общественных местах, вламываются в квартиры, наносят вред частной собственности. Все они на свободе, ни одного уголовного дела!

Каждый день по штампованным протоколам сажают десятки и сотни студентов, профессоров, рабочих, певцов и художников. Людей, которые выполняют свою работу: адвокатов, журналистов, спасателей.

Мы солидарны с каждым, кто пострадал. Мы требуем немедленного освобождения всех незаконно задержанных и осужденных.

Откровенная ложь про синюю краску и трехразовое питание ничего не изменит. Как раньше уже не будет!», - заявил Иван Ганин.

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🔥 Многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу @ivan_ganin Иван Ганин о людях в балаклавах и масках, которые творят беспредел на улицах нашей страны. ⠀ 🗣 «По улицам Беларуси бегают непонятные люди в зеленом или в штатском, но обязательно в балаклавах или масках. Обычно с дубинками и разговаривают матом. Не представляются, документы не предъявляют. Ездят на машинах без номеров или на микроавтобусах с желтыми номерами. Даже в суде свои лица не показывают. Они похищают людей в общественных местах, вламываются в квартиры, наносят вред частной собственности. Все они на свободе, ни одного уголовного дела! ⠀ Каждый день по штампованным протоколам сажают десятки и сотни студентов, профессоров, рабочих, певцов и художников. Людей, которые выполняют свою работу: адвокатов, журналистов, спасателей. ⠀ Мы солидарны с каждым, кто пострадал. Мы требуем немедленного освобождения всех незаконно задержанных и осужденных. ⠀ Откровенная ложь про синюю краску и трехразовое питание ничего не изменит. Как раньше уже не будет!»

Публикация от SOS BY (@sos_by_2020)

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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