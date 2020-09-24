закрыть
24 сентября 2020, четверг, 12:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белоруски Сан-Франциско вышли на Женский марш солидарности

  • 24.09.2020, 12:30
  • 1,005
Белоруски Сан-Франциско вышли на Женский марш солидарности

Они поддерживают белорусов каждые выходные.

Белоруски Сан-Франциско вышли на Женский Марш Солидарности в поддержку белорусского народа, пишет читательница сайта Charter97.org. Шествие девушек с национальными флагами прошло через весь центр города до главной площади Юнион-Сквер, где они спели «Купалинку». Акции солидарности с белорусами проходят в Сан-Франциско каждую неделю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич