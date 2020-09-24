Белоруски Сан-Франциско вышли на Женский марш солидарности 24.09.2020, 12:30

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Они поддерживают белорусов каждые выходные.

Белоруски Сан-Франциско вышли на Женский Марш Солидарности в поддержку белорусского народа, пишет читательница сайта Charter97.org. Шествие девушек с национальными флагами прошло через весь центр города до главной площади Юнион-Сквер, где они спели «Купалинку». Акции солидарности с белорусами проходят в Сан-Франциско каждую неделю.

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