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Владимир Зеленский: Если власть в Беларуси не остановится, ее просто не будет

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  • 24.09.2020, 12:38
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Владимир Зеленский: Если власть в Беларуси не остановится, ее просто не будет
Владимир Зеленский

Действия против людей получат очень мощный ответ от народа.

Власти в Беларуси следует найти диалог со своим народом, в противном случае «этой власти не будет». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Братиславе на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщает ta3.com.

«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный результат и ответ от народа. Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, то этой власти не будет», - сказал президент Украины.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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