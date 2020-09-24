Владимир Зеленский: Если власть в Беларуси не остановится, ее просто не будет

Владимир Зеленский: Если власть в Беларуси не остановится, ее просто не будет1
- 24.09.2020, 12:38
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Действия против людей получат очень мощный ответ от народа.
Власти в Беларуси следует найти диалог со своим народом, в противном случае «этой власти не будет». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Братиславе на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщает ta3.com.
«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный результат и ответ от народа. Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, то этой власти не будет», - сказал президент Украины.
Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.