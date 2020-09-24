Владимир Зеленский отменил свой визит в Беларусь

Владимир Зеленский отменил свой визит в Беларусь1
- 24.09.2020, 13:32
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Украина официально не признала Лукашенко легитимным.
Форум регионов Беларуси и Украины, который должен был пройти в октябре этого года в Гродно, по инициативе украинской стороны перенесли на следующий год, сообщает «Радыё Свабода».
«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой переместить форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа», - сказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью украинскому изданию «Украина Бизнес Ревю».
«Руководство Украины поставило отношения на паузу», - сказал Игорь Сокол.
Напомним, что вчера Украина официально не признала Лукашенко легитимным правителем.