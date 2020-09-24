Владимир Зеленский отменил свой визит в Беларусь 1 24.09.2020, 13:32

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Фото: president.gov.ua

Украина официально не признала Лукашенко легитимным.

Форум регионов Беларуси и Украины, который должен был пройти в октябре этого года в Гродно, по инициативе украинской стороны перенесли на следующий год, сообщает «Радыё Свабода».

«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой переместить форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа», - сказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью украинскому изданию «Украина Бизнес Ревю».

«Руководство Украины поставило отношения на паузу», - сказал Игорь Сокол.

Напомним, что вчера Украина официально не признала Лукашенко легитимным правителем.

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