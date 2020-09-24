Александр Руммо: При моих взглядах быть тренером хоккейной команды невозможно 24.09.2020, 13:49

Александр Руммо

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Хоккейный специалист заявил, что от своей позиции не отказывается.

Наставник Александр Руммо, до вчерашнего дня возглавлявший юношескую (U-17) сборную Беларуси, прокомментировал для pressball.by свою отставку.

- Естественный первый вопрос: с чего вдруг и почему именно сейчас?

- Как раз не "вдруг". У меня был разговор с председателем федерации, где мне объяснили позицию ФХБ: чтобы работать со сборной командой, тренер должен поддерживать действующую власть. В ответ высказал свою точку зрения: я не поддерживаю, позицию свою не скрываю, подписал все соответствующие письма.

- Компромиссы даже не обсуждались?

- А какие здесь могут быть компромиссы? На самом деле ждал этого момента. Даже удивился, что какое-то время не было движения ни из Министерства спорта, ни еще откуда-то. Так понял, что разговор со мной поручили председателю федерации. Мы нормально обозначили свои позиции. Если быть тренером национальной команды невозможно при моем мировоззрении и взглядах — так тому и быть. Просто написал заявление об уходе.

- Говорят, что на подписантов письма спортсменов оказывалось давление с требованием отозвать подпись. Было такое?

- Именно давления не было. Поступил звонок — даже толком не понял, кто был моим собеседником. У меня спросили, не желаю ли отказаться. Ответил, что нет. Все, каких-то угроз, давления не было.

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