Новые цепи солидарности выстраиваются по всему Минску 24.09.2020, 14:02

4,550

Столица требует отставки узурпатора.

В Беларуси продолжаются акции протеста против незаконной узурпации власти Лукашенко.

Новые цепи солидарности выстраиваются по всему Минску.

ЖК «Каскад» в Минске вышел на акцию солидарности, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Около завода железобетонных изделий «Минскметстрой» люди тоже выстроились в цепь солидарности.

И возле бизнес-центра «ВИКТОРИЯ-ПЛАЗА» тоже люди вышли на акцию.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

Минчан приглашают на Марш 97% в воскресенье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».