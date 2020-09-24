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Новые цепи солидарности выстраиваются по всему Минску

  • 24.09.2020, 14:02
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Новые цепи солидарности выстраиваются по всему Минску

Столица требует отставки узурпатора.

В Беларуси продолжаются акции протеста против незаконной узурпации власти Лукашенко.

Новые цепи солидарности выстраиваются по всему Минску.

ЖК «Каскад» в Минске вышел на акцию солидарности, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Около завода железобетонных изделий «Минскметстрой» люди тоже выстроились в цепь солидарности.

И возле бизнес-центра «ВИКТОРИЯ-ПЛАЗА» тоже люди вышли на акцию.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

Минчан приглашают на Марш 97% в воскресенье.

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