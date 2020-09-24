«Пусть за станки становится ОМОН» 13 24.09.2020, 14:19

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Фото: «Радыё Свабода»

Как бастующие работники белорусских заводов стали главными людьми в стране.

Белорусские заводчане не смирились с фальсификацией итогов президентских выборов и не закрыли глаза на насилие силовиков. Первый раз в истории современной Беларуси люди, которых Лукашенко годами считал костяком своего электората, громко и массово кричали ему «Уходи!» и обещали бастовать пока он не покинет свой пост. И это несмотря на угрозу закрытия всех взбунтовавшиеся предприятия.

Фотограф Ирина Ареховская месяц снимала тех, кто устал бояться и присоединился к забастовке, сообщает «Белсат».

«Я вышла против насилия, которое совершалось на наших улицах. У меня пострадали родные и знакомые люди. Например, два моих троюродных брата были в изоляторах Жодино и на Окрестина. Хотя они даже не участвовали [в протестах]! Поэтому я выхожу из солидарности», — говорит Ульяна, 31 год. Из них 12 лет работает машинисткой крана на Минском тракторном заводе. 6 сентября силовики брутально задерживали рабочих на улице Чеботарева, мешая собраться и колонной пройти маршем солидарности. Задерживали всех и в автозаке везли в РУВД. Вечером всех девушек отпустили, составив на них протоколы. Ульяна была среди них.

Фото: Ирина Ареховская

Фото: Ирина Ареховская

Фото: Ирина Ареховская

«Страйкую, каб мы не жылі ў краіне, у якой усё пабудавана на хлусні», — говорит Александр, 24 года, из которых 3 года работает на Минском тракторном заводе.

Фото: Ирина Ареховская

«Начальство же сразу начало запугивать людей, хотя они и сами испугались: после того, как люди вышли, руководство завода начало прятаться по кабинетам. Меня тоже пугали: сказали, что за мной КГБ едет, но я не думаю, что они на меня будут тратить средства и время», — говорит Семен, отрабатывал на Минском автомобильном заводе распределение. Присоединился к общенациональной забастовке сразу после его объявления, а менее чем через неделю остался без работы и с обязанностью выплатить училища Br 2400 [около $930].

Фото: Ирина Ареховская

Фото: Ирина Ареховская

Фото: Ирина Ареховская

Фото: Ирина Ареховская

«Нам ясно дали понять, что работать на заводе мы больше не будем. Если не уволился по собственному желанию, то уйдем по статье. Но я не жалею, знал бы чем закончится, все равно бы сделал так [принял участие в забастовке]», — говорит Алексей, который три года работал на МТЗ, уволился, но снова вернулся. Через неделю после участия в забастовке молодого человека и двух его друзей уволили с завода.

Фото: Ирина Ареховская

Фото: Ирина Ареховская

Фото: Ирина Ареховская

«Что он [Лукашенко] может сказать нам? Что «все по закону, терпите меня»? Тогда пусть за станки становится ОМОН», — говорит Дмитрий, работник Минского автомобильного завода.

Фото: Ирина Ареховская

Фото: Ирина Ареховская

Фото: Ирина Ареховская

Фото: Ирина Ареховская