В Беларуси уровень минималки ниже, чем у всех соседей 5 24.09.2020, 14:24

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Сравниваем.

В странах Евросоюза планируют пересмотреть минимальную зарплату, а в Украине ее уже повысили с 1 сентября (и теперь она довольно ощутимо опережает белорусскую).

Tut.by сравнил «минималку» в соседних странах с нашей.

В Беларуси минимальная зарплата в 2020 году составляет 375 рублей (в прошлом году — 330 рублей). Наниматели не могут платить меньше этой суммы тем сотрудникам, которые работают на полную ставку.

В России минимальный размер оплаты труда с 1 января этого года равняется 12 130 российским рублям (412 белорусских). При этом регионы могут устанавливать собственный размер минимальной зарплаты, главное — чтобы он был не ниже федерального. Например, в Москве это 20 195 рублей (686 белорусских), а в Санкт-Петербурге — 19 000 рублей (646 белорусских).

В Украине с 1 сентября минимальная зарплата повысилась до 5000 гривен (458 рублей). До этого она составляла 4723 гривны (432 рубля). Кроме того, на 2021 год запланировано повышение минимальной зарплаты еще на 30%. Так, с 1 января будущего года «минималка» в Украине повысится до 6000 гривен (549 рублей), с 1 июля — до 6500 гривен (595 рублей).

В Литве минимальная зарплата с начала этого года составляет 607 евро (1855 рублей) «грязными». В прошлом году «минималка» равнялась 555 евро (1696 рублей). Сейчас в Литве обсуждают, на сколько повысить этот показатель в следующем году. Профсоюзы предлагают прибавку в 46 евро (141 рубль), однако, по подсчетам министерства социальной защиты и труда, из-за вызванных коронавирусом проблем в экономике поднять минималку можно только на 4 евро (12 рублей). В итоге обсуждение решили отложить на более позднее время.

В Латвии «минималка» сейчас равна 430 евро (1314 рублей). В этом году ее не повышали, однако с 1 января 2021-го минимальная зарплата поднимется до 500 евро (1528 рублей).

В Польше с начала 2020-го минимальная зарплата составляет 2600 злотых (1767 рублей). В следующем году ее планируют повысить до 2800 злотых (1903 рубля).

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