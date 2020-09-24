закрыть
24 сентября 2020, четверг, 16:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы вернемся, театр расправит крылья!»

  • 24.09.2020, 14:32
  • 2,582
«Мы вернемся, театр расправит крылья!»
Фото: «Наша Ніва»

Как купаловцы стали одним из символов белорусских протестов.

Белорусский журналист Сергей Будкин представил новый выпуск своего проекта «Тэлебудка». Программа посвящена купаловцам, которые стали одним из символов белорусских протестов. Сергей Будкин услышал три разные истории актеров театра разных поколений, в которых переплелись прошлое, настоящее и будущее и встретился с человеком, который эти все истории объединяет.

Героями программы стали народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова, народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик, обладатель Национальной театральной премии Иван Трус, художественный руководитель Купаловского театра, заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Пинигин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич