закрыть
24 сентября 2020, четверг, 16:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Валерия Красовская: Не забывайте про пропавших

14
  • 24.09.2020, 14:41
  • 5,031
Валерия Красовская: Не забывайте про пропавших
Валерия Красовская

Дочь Анатолия Красовского обратилась к лидерам оппозиции и протестующим в Беларуси.

Дочь пропавшего 21 год назад бизнесмена Анатолия Красовского, диетолог и общественный деятель Валерия Красовская рассказал о будущем суде над заказчиками и исполнителями преступления, о признании бывшего собровца Гаравского и о том, почему лидеры оппозиции и люди на мирных протестах в Беларуси мало упоминают о делах пропавших, передает «Радыё Свабода» .

О делах пропавших, которых почти не упоминают во время протестов

Мирные протесты происходят каждый день, я вижу очень много креативных плакатов, постеров, фотографий людей, которых пытали за решеткой, которые погибли. Но я почти не вижу портретов Анатолия Красовского, Виктора Гончара, Юрия Захаренко, Дмитрия Завадского. Также я не вижу упоминаний о них в СМИ. И я пока ни одного слова не услышала от Светланы Тихановской о насильственных исчезновениях в Беларуси. Я не услышала ни одного слова о них ни от одного лица, которое играет более-менее значимую политическую роль в последних событиях.

Большая часть протестующих - молодые люди, которые не помнят или не знают о делах пропавших. Лукашенко физически ликвидировал своих политических оппонентов. Если каждый раз мы будем забывать имена тех, кто нашел в себе силу противостоять, кто отдал свою жизнь, здоровье, карьеру ради нас всех, ничего не изменится в Беларуси. Если мы будем забывать имена наших героев, то светлого будущего у нас быть не может. И история будет повторяться каждый раз.

О признании Гаравского

Он рассказывает то, что мы уже знали в общих чертах, что мой папа и Виктор Гончар были похищены и убиты в ту же ночь. Но он добавляет несколько деталей, которые должны быть проверены независимыми следователями. Я не хотела бы лично говорить с Гаравским, как это сделала Елена Захаренко, но я хотела бы, чтобы он и все остальные, кто причастен к насильственным исчезновениям, дали показания в контексте независимого расследования.

Про 21 год без отца

Первые 10 лет после исчезновения отца были тяжелыми. Я жила в темноте. И только через 10 лет я поняла, что я нахожусь в позиции жертвы, и если я из нее не выйду, то никакого сдвига не будет. Мне очень жаль, что 10 лет моей юности были очень тяжелыми. С другой стороны, я рада, что эта трансформация со мной происходила. На данный момент моя жизнь очень хорошо устроена - у меня прекрасный муж, маленькая дочь, бесконечный источник счастья. У меня есть любимая работа, я здорова. Я все имею, чего могу пожелать, все хорошо в моей жизни, кроме того, что не знаю, что произошло с моим отцом. Я имею не отравленные болью моменты счастья.

Боль остается, я научилась с ней жить. В моей жизни очень много светлых мгновений. Остается чувство несправедливости, и, самое страшное, - чувство неизвестности. Мы знаем примерно, что произошло с моим отцом, мы знаем, что он был убит, но мы не знаем, где его тело. Мы не можем его похоронить, не можем с ним проститься. Эта невозможность поставить точку не дает двигаться дальше в жизни.

О четырех деревьях в голландском Эйндховене

В Эйндховене я бываю ежегодно 16 сентября, иногда чаще. У Анатолия Красовского нет могилы, нет места упокоению, и для меня четыре посаженных дерева и одно из них, которое символизирует моего отца - это место, где он нашел покой для меня. Я очень благодарна, что 16 сентября я больше не одна. Это самый трудный день в моей жизни. И присутствие других неравнодушных людей делает этот день чуть менее тяжелым. С 2008 года, когда мы начали церемонию памяти в Эйндховене, в этот день меня окружают неравнодушные люди.

О судебном разбирательстве по делам пропавших

К сожалению, Беларусь с момента Второй мировой войны не подписала ни одного международного договора, который бы сделал возможным привести его как страну к ответственности. Вообще никаких международных механизмов нет. Единственный механизм - комитет по правам человека ООН, куда мы с матерью обратились с помощью голландской адвокатской конторы.

Дело отца рассматривали в течение 4 лет, и в 2012 году было решение, которое подтвердило, что мы являемся жертвами, что Беларусь должна провести независимое расследование, выдать компенсацию пострадавшим и так далее. Но Беларусь, пока Лукашенко у власти, не выполнила ни одной рекомендации Комитета по правам человека ООН. Но это важное решение, так как это единственный международный институт, к которому мы можем обратиться на международном уровне. И когда власть поменяется, новая власть, надеюсь, выполнит решение этого учреждения.

О наказании для исполнителей и заказчиков

Думаю, что виновных будет очень много. Известная резолюция ПАСЕ, принятая в 2004 году, основывалась на расследовании, которое выявило четырех подозреваемых - Шеймана, Наумова, Павличенко и Сивакова. Это очень важные фигуры, но я думаю, что виновных будет больше. Я думаю, что к тому времени смертной казни в Беларуси не будет, но, естественно, останется пожизненное заключение, и заказчики и исполнители должны быть приговорены к пожизненному заключению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич