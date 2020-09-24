Hа карте Минска появились новые точки протестов

Hа карте Минска появились новые точки протестов1
- 24.09.2020, 15:15
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Акции солидарности проходят сегодня по всей столице.
В Беларуси продолжаются акции протеста против незаконной узурпации власти Лукашенко.
На карте Минска после полудня появились новые точки дневных протестов, пишет телеграм-канал «Баста!».
Так выглядит улица Даумана сегодня.
Протесты на улице Хоружей.
На акции вышла улица Кальварийская.
Цепь солидарности возле Парка Челюскинцев.
Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.