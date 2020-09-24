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Hа карте Минска появились новые точки протестов

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  • 24.09.2020, 15:15
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Hа карте Минска появились новые точки протестов

Акции солидарности проходят сегодня по всей столице.

В Беларуси продолжаются акции протеста против незаконной узурпации власти Лукашенко.

На карте Минска после полудня появились новые точки дневных протестов, пишет телеграм-канал «Баста!».

Так выглядит улица Даумана сегодня.

Протесты на улице Хоружей.

На акции вышла улица Кальварийская.

Цепь солидарности возле Парка Челюскинцев.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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