закрыть
24 сентября 2020, четверг, 16:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Футболист «Крумкачоў» посетил один из минских дворов и поиграл там с детьми

1
  • 24.09.2020, 15:21
  • 1,563
Футболист «Крумкачоў» посетил один из минских дворов и поиграл там с детьми

Иван Верас показал несколько фирменных финтов и провел дружеский матч.

Недавно в одном из дворов Каменной горки появился мурал с изображением знаменитой футбольной команды «Крумкачы», пишет телеграм-канал «Нехта».

Неравнодушные жители двора связались с клубом и попросили провести небольшой мастер класс для детей, так как именно около этого мурала ребята каждый день играют в футбол и он их очень вдохновляет.

Команда с удовольствием откликнулась. И вот вчера на встречу с детьми приехал нападающий команды Иван Верас. Он показал несколько фирменных финтов, а потом провёл дружеский матч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич