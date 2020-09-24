Футболист «Крумкачоў» посетил один из минских дворов и поиграл там с детьми 1 24.09.2020, 15:21

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Иван Верас показал несколько фирменных финтов и провел дружеский матч.

Недавно в одном из дворов Каменной горки появился мурал с изображением знаменитой футбольной команды «Крумкачы», пишет телеграм-канал «Нехта».

Неравнодушные жители двора связались с клубом и попросили провести небольшой мастер класс для детей, так как именно около этого мурала ребята каждый день играют в футбол и он их очень вдохновляет.

Команда с удовольствием откликнулась. И вот вчера на встречу с детьми приехал нападающий команды Иван Верас. Он показал несколько фирменных финтов, а потом провёл дружеский матч.

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