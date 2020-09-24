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Елена Левченко: 99 процентов спортсменов хотят перемен

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  • 24.09.2020, 14:59
  • 1,971
Елена Левченко: 99 процентов спортсменов хотят перемен
Елена Левченко

Каждый должен сам прийти к решению о своей позиции.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко и легкоатлет Андрей Кравченко порассуждали в эфире «Еврорадио» о причинах, почему многие спортсмены не могут высказаться о происходящем в стране.

- Идет в основном финансовое давление. Заберут то, заберут это. У кого-то рассрочки, кто-то живет в общежитии. Представляете, какой уровень у них, — cчитает Андрей Кравченко.

Елена Левченко cчитает, что белорусских спортсменов не ценят за результат:

- Стипендии, мол, нам просто дарят. Возникает вопрос: зачем в стране спортсмены? Для чего мы жертвуем своим временем, играем в других странах, выступаем за страну? Нас потом этими деньгами шантажируют.

Мы ни на кого не давим. У каждого человека есть моральные принципы: с чем ты можешь спать, а с чем нет. Каждый должен сам прийти к решению. Есть спортсмены, которые молчат, есть те, которые боятся финансовых последствий, но все всё понимают. 99 процентов спортсменов хотят перемен. Но вот это давление…

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