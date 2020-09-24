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В Литве зафиксировали рекордный всплеск коронавируса за сутки

  • 24.09.2020, 14:43
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В Литве зафиксировали рекордный всплеск коронавируса за сутки

В соседних балтийских странах ежедневные цифры значительно ниже.

Как сообщает cайт Сharter97.org со ссылкой на Минздрав Литвы, за минувшие сутки в этой балтийской стране было выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 138, общее число заражений в стране – 4070.

В настоящее время в Литве коронавирусом инфицированы 1709 человек, 2253 человека уже выздоровели. От коронавируса умерли 89 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 17 839 человек. С 1 июня в Литве выявлено 255 привозных случаев. За минувшие сутки в лабораториях проведено 6613 тестов, всего проведено 744 174 теста.

В соседних балтийских странах ежедневные цифры значительно ниже: в Латвии за сутки подтвердили 22 случая коронавируса, в Эстонии – 44.

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