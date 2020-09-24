UEFA переносит свой конгресс из Минска в Швейцарию 24.09.2020, 16:15

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фото: satinfo24.pl

Сегодня футбольный союз принял соответствующее решение.

UEFA (Союз европеейских футбоольных ассоциааций) решила не проводить свой конгресс в марте 2021 года в Минске. Такое решение принято исполкомом европейского футбольного союза на сегодняшнем заседании.

Договоренность о проведении конгресса в Минске было принято в марте этого года. Однако сегодня исполком решил, что все корпоративные встречи UEFA в ближайшие шесть месяцев будут проходить в Швейцарии.

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