UEFA переносит свой конгресс из Минска в Швейцарию
- 24.09.2020, 16:15
- 1,957
Сегодня футбольный союз принял соответствующее решение.
UEFA (Союз европеейских футбоольных ассоциааций) решила не проводить свой конгресс в марте 2021 года в Минске. Такое решение принято исполкомом европейского футбольного союза на сегодняшнем заседании.
Договоренность о проведении конгресса в Минске было принято в марте этого года. Однако сегодня исполком решил, что все корпоративные встречи UEFA в ближайшие шесть месяцев будут проходить в Швейцарии.