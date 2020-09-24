Студенты БГЭУ вышли на марш, а студенты БГУКИ пели протестные песни
- 24.09.2020, 16:32
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Молодые белорусы выходят на акции каждый день.
У стен Белорусского государственного университета культуры и искусств сегодня пели протестные песни и требовали освобождения политзаключенных, пишет телеграм-канал «Баста!».
Их коллеги из Белорусского государственного экономического университета вышли на марш. Молодые люди скандируют «Жыве Беларусь» и «Верым, можам, пераможам».
Напомним, что сегодня 47-ой день белорусской революции.