Литва включит в санкционный список против белорусских властей еще 80 человек 1 24.09.2020, 16:41

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Фото: charter97.org

Вильнюс также призвал международное сообщество к принятию санкций и их расширению.

Литва намерена дополнительно включить в свой национальный список санкций против режима Лукашенко, в котором числятся 30 лиц, еще 80 человек. Резолюцию такого содержания единогласно принял в четверг Сейм Литвы, сообщает Delfi.

«Призываем правительство, руководствуясь законом о правовом положении иностранцев, включить в список тех, кому запрещен въезд в Литву, нижеперечисленных лиц», - говорится в документе, после чего следует перечень из 80 белорусских должностных лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов 9 августа и применение насилия к протестующим.

Литовские парламентарии обратились также к ЕС, НАТО, национальным парламентам и правительствам, международным организациям с призывом к введению таких санкций и их постоянному расширению и усилению.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первыми из членов ЕС огласили свой единый санкционный список в отношении режима Лукашенко. В списке также находится cам белорусский диктатор.

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