Reuters: Канада, США и Великобритания завтра введут санкции против режима Лукашенко

Reuters: Канада, США и Великобритания завтра введут санкции против режима Лукашенко14
- 24.09.2020, 17:15
- 12,699
Страны готовят общее заявление.
Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против режима Лукашенко за фальсификацию выборов 9 августа и насилие по отношению к мирным участникам акций протеста, которые начались после голосования. Об этом со ссылкой на шесть источников сообщает агентство Reuters.
При этом четыре источника агентства рассказали, что о санкциях может быть объявлено уже в эту пятницу, 25 сентября.
Как сообщал сайт Сharter97.org, CША, Великобритания и Канада не признали Лукашенко легитимным.