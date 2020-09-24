Reuters: Канада, США и Великобритания завтра введут санкции против режима Лукашенко 14 24.09.2020, 17:15

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фото: lori.ru

Страны готовят общее заявление.

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против режима Лукашенко за фальсификацию выборов 9 августа и насилие по отношению к мирным участникам акций протеста, которые начались после голосования. Об этом со ссылкой на шесть источников сообщает агентство Reuters.

При этом четыре источника агентства рассказали, что о санкциях может быть объявлено уже в эту пятницу, 25 сентября.

Как сообщал сайт Сharter97.org, CША, Великобритания и Канада не признали Лукашенко легитимным.

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