В Беларуси растут долги за энергоносители 1 24.09.2020, 17:25

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В региональном разрезе больше всех задолжали предприятия Минской и Гомельской областей.

Большая часть энергоносителей у белорусских потребителей имеет импортное происхождение. Поэтому оплата за них всегда была трудным делом для предприятий, пишет сайт banki24.by.

Данные о состоянии расчетов предприятий статорганы готовят с запозданием на 1,5 месяца. В связи с этим в сентябре появляются данные на 1 августа, в октябре — на 1 сентября и т. д.

Обязательства предприятий по топливно-энергетическим ресурсам (ТЭР) относятся к кредиторской задолженности. К 1 августа кредиторка по ТЭР составила 5,048 млрд BYN.

Это наибольшее значение кредиторки за энергоносители в текущем пятилетии. Для сравнения: на начало 2016 года такие долги были равны 2,620 млрд BYN — почти вдвое ниже.

Беларусь платит России за нефть и газ в долларах. Были попытки перевести расчеты на российские рубли, но соседи категорически не согласны принимать за поставки собственную валюту.

В январе 2016-го доллар США торговался на бирже по отношению к белорусскому рублю как 1 USD за 2 BYN. В июле средний официальный курс составил 2,41 BYN за 1 USD.

Следовательно, нельзя объяснить резкий рост кредиторки только курсовыми разницами. Значит долги росли еще и помимо девальвации белорусского рубля. Состояние расчетов белорусских предприятий принципиально не улучшалось.

Для кредиторки по ТЭР характерна высокая доля токсичных долгов. На 1 августа она составила 21,1%. Из этого следует, что каждый пятый рубль (доллар) обязательств по энергоресурсам не вернулся в срок продавцам ТЭР.

В пересчете на деньги проблемные обязательства за энергоносители достигли 1,067 млрд BYN. С начала года они увеличились на 3,8%.

В региональном разрезе больше всех задолжали предприятия Минской и Гомельской областей — 264 и 261,3 млн BYN соответственно.

У предприятий Минска «мусорные» долги на 1 августа составили 211,3 млн BYN, что несколько меньше, чем в областях-лидерах. Однако в столице фиксировался самый бурный рост проблемных обязательств — в 2,3 раза с 1 января.

Интересно, что более 100 млн BYN токсичных долгов минские компании накопили лишь за июль. Это были компании на сухопутном и трубопроводном транспорте.

Среди видов деятельности по объему проблемных долгов за энергоносители лидировали промышленность (524,8 млн BYN) и сельское хозяйство (320,7 млн BYN). Внутри промышленности первое место по токсичным обязательствам за ТЭР заняла энергетика (150,8 млн BYN).

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