Пассажир знаменитого таксиста рассказал о подробностях побега 22 24.09.2020, 17:30

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Парень очень хочет найти водителя, который увез его «как в кино».

Вчера вечером в сеть попало видео, снятое очевидцем на улице Берута в Минске: таксист увез убегавшего от силовиков парня. Ролик активно обсуждают пользователи, мол, события на нем развивались как в настоящем кино. Сегодня с журналистами связался тот самый пассажир стремительного такси и немного рассказал о произошедшем, пишет tut.by.

Парень, который убегал от силовиков, учится в одном из столичных вузов, ему 18 лет. Он не скрывает: находился в районе станции метро «Пушкинская» вместе с протестующими, тем самым показывал свое отношение к происходящему в стране

— Когда люди перекрыли дорогу, приехали автозаки. Все бросились прятаться во дворах, я тоже. Подбежал к одному открытому подъезду и держал дверь: чтобы побольше людей забежало и спряталось. Не заметил, как из-за угла дома выскочили силовики и побежали к нам, — вспоминает парень.

Многих из тех, кто был в подъезде, задержали, но студент успел вывернуться и побежал в сторону — силовики за ним.

— Это были секунды: бегу — сзади силовик, впереди, на газоне — еще один. Я в сторону, к дороге. Слышу, мне кто-то кричит: «Давай, ко мне запрыгивай». Это и был тот самый таксист.

По словам пассажира такси, в машине было открыто окно, через которое силовики пытались добраться до водителя, ударили по автомобилю дубинкой.

— Варианта выехать на встречку не было, поэтому таксист поехал по обочине. На видео видно, как колеса автомобиля заскочили на бордюр.

Такси поехало в сторону Кальварийской, потом петляло по городу. Погони за машиной не было. Через некоторое время водитель высадил своего пассажира на одной из столичных улиц.

— Увидели, что в машине поврежден бампер, разбито боковое стекло. Денег с меня водитель не взял ни за поездку, ни за ущерб, — говорит парень. — Я очень благодарен таксисту, потому что если бы не он, то неизвестно, где бы я сейчас был.

Сейчас, после всего произошедшего, парень очень хочет найти водителя такси, чтобы компенсировать ему причиненный ущерб.

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