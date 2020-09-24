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Казахстан полностью отменил смертную казнь

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  • 24.09.2020, 17:48
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Казахстан полностью отменил смертную казнь

Мораторий на смертную казнь действовал в Казахстане с 2003 года.

Казахстан полностью отменил смертную казнь, присоединившись к международному протоколу об отмене этого вида наказания. "Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни", - говорится в сообщении МИД Казахстана, обнародованном в четверг, 24 сентября, передает Deutsche Welle.

О решении Казахстана присоединиться к этому документу ранее сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая с речью на общеполитических прениях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

О намерении правительства Казахстана отменить смертную казнь и присоединиться к протоколу стало известно еще в декабре 2019 года. "Настало также время для решения вопросов, которые активно поднимались нашими правозащитниками", - заявил тогда Токаев.

Мораторий на смертную казнь

В Казахстане с 2003 года действовал бессрочный мораторий на применение смертной казни. При этом сама смертная казнь как вид уголовного наказания мораторием не отменялась и могла быть приведена в исполнение по истечении года после отмены моратория. Смертная казнь в Казахстане предусматривалась по ряду статей, связанных с терроризмом и военными преступлениями.

С 2004 года в Казахстане вместо смертной казни применяли пожизненное лишение свободы. В настоящее время в заключении в республике содержится лишь один смертник. Это "алма-атинский стрелок" Руслан Кулекбаев, который был признан виновным в том, что 2016 году он расстрелял в Алма-Ате 10 человек.

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