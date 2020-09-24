До +26°С ожидается в Беларуси 25 сентября 24.09.2020, 18:09

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Будет преимущественно без осадков.

До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь местами по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов, местами - плюс 2-6. Днем будет 21-26 градусов тепла.

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