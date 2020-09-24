В Гомеле покрасили телевышку — вышел огромный БЧБ 8 24.09.2020, 18:31

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Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фотофакт.

В Гомеле обновили краску на телевизионной вышке в центре города. Казалось бы, ничего такого - по правилам все башни, мачты, высокие трубы выкрашивают в красные и белые полосы. Однако с учетом политизации белорусского общества и нынешней ситуации обновленная вышка, которая стала очень яркой, сразу привлекла внимание горожан. Многие увидели в ней огромный бело-красно-белый флаг - историческое знамя, которое стало символом борьбы сторонников перемен после выборов, пишет kp.by.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Горожане шутят: наверное, к красным полосам сейчас добавят зеленые, чтобы получились цвета лукашенковского флага. Однако лишь красно-белая схема предписана требованиями безопасности полетов и служит для обозначения высоких объектов на местности. Именно красный и белый цвета попеременно четко выделяют объект на любом фоне. Красно-белые полосы контрастируют как на фоне неба, облаков, так и на земной поверхности.

Телевышка видна из разных районов города.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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