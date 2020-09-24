закрыть
24 сентября 2020, четверг, 19:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле покрасили телевышку — вышел огромный БЧБ

8
  • 24.09.2020, 18:31
  • 6,736
В Гомеле покрасили телевышку — вышел огромный БЧБ
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фотофакт.

В Гомеле обновили краску на телевизионной вышке в центре города. Казалось бы, ничего такого - по правилам все башни, мачты, высокие трубы выкрашивают в красные и белые полосы. Однако с учетом политизации белорусского общества и нынешней ситуации обновленная вышка, которая стала очень яркой, сразу привлекла внимание горожан. Многие увидели в ней огромный бело-красно-белый флаг - историческое знамя, которое стало символом борьбы сторонников перемен после выборов, пишет kp.by.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Горожане шутят: наверное, к красным полосам сейчас добавят зеленые, чтобы получились цвета лукашенковского флага. Однако лишь красно-белая схема предписана требованиями безопасности полетов и служит для обозначения высоких объектов на местности. Именно красный и белый цвета попеременно четко выделяют объект на любом фоне. Красно-белые полосы контрастируют как на фоне неба, облаков, так и на земной поверхности.

Телевышка видна из разных районов города.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич