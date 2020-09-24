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Страны Балтии составили новый санкционный список из 100 чиновников Лукашенко

  • 24.09.2020, 19:26
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Страны Балтии составили новый санкционный список из 100 чиновников Лукашенко
фото: Michele Ursi/Shutterstock/FOTODOM

Им будет запрещен въезд на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.

Страны Балтии подготовили и в ближайшие дни огласят новый санкционный список из порядка 100 должностных лиц режима Лукашенко, которым будет запрещен въезд на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает ТАСС.

В интервью Латвийскому радио он указал, что договоренность по этому вопросу с соседними Литвой и Эстонией была достигнута 23 сентября. «В этот список включены около 100 лиц, которые связаны с насилием в Беларуси», - отметил он.

По словам Ринкевичса, Латвия, Литва и Эстония приняли решение сами расширить санкционный список, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз. «Санкции будут расширены. Это не означает, что это окончательный список, мы пытаемся анализировать информацию. Три страны Балтии договорились продолжить расширение санкционного списка», - подчеркнул он.

Страны Балтии 31 августа ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации узурпатора, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.

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