В Минске похитили адвоката Марии Колесниковой 1 24.09.2020, 19:35

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Мария Колесникова

Фото: ТАСС

Супруг Людмилы Казак подал заявление о похищении.

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак перестала выходить на связь сегодня днем, об этом сообщил tut.by адвокат Виктор Мацкевич.

— В 13:50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта, — сообщил Мацкевич.

Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, сообщил Мацкевич.

— Мы с супругом Людмилы считаем, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью, — добавил Мацкевич.

Ранее в СИЗО оказались еще два адвоката — Максим Знак и Илья Салей.

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