В Минске похитили адвоката Марии Колесниковой

В Минске похитили адвоката Марии Колесниковой1
- 24.09.2020, 19:35
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Супруг Людмилы Казак подал заявление о похищении.
Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак перестала выходить на связь сегодня днем, об этом сообщил tut.by адвокат Виктор Мацкевич.
— В 13:50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта, — сообщил Мацкевич.
Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, сообщил Мацкевич.
— Мы с супругом Людмилы считаем, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью, — добавил Мацкевич.
Ранее в СИЗО оказались еще два адвоката — Максим Знак и Илья Салей.