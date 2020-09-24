В Британии создали тест для мгновенного обнаружения COVID-19 24.09.2020, 20:24

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Фото из открытых источников

Система диагностики основана на уникальной технологии.

Британская компания Integumen, которая разработала систему для выявления коронавируса в сточных водах, заявила о возможности использовать ту же технологию для разработки личных дыхательных тестов на COVID-19. Такое средство могло бы стать эффективным инструментом борьбы с распространением болезни, передает unian.net.

Как пишет Reuters компания образовала консорциум с фирмами Modern Water, Avacta и Aptamer Group, которые занимаются мониторингом загрязнения воды. Они сыграют роль поставщика связующих агентов для дыхательных тестов, которые позволят адаптировать технологию, разработанную для сточных вод, под новые нужды.

Мгновенный тест должен выявлять белки шипов коронавируса SARS-CoV-2 в реальном времени, анализируя воздух, который выдыхают люди. Компания-разработчик уже построила прототип, который способен анализировать дыхание людей и выявлять в нем высокое содержание коронавируса.

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