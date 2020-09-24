Минчане выходят на главные улицы своих микрорайонов
- 24.09.2020, 21:02
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Эти люди вдохновляют друг друга каждый день.
В Беларуси продолжаются акции протеста против незаконной узурпации власти Лукашенко.
Сегодня минчане традиционно вышли на главные улицы своих микрорайонов, пишет телеграм-канал «Баста!». Некоторые выстраиваются в цепочки солидарности, а другие выходят на небольшие марши.
Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.