Минчане выходят на главные улицы своих микрорайонов 24.09.2020, 21:02

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Эти люди вдохновляют друг друга каждый день.

В Беларуси продолжаются акции протеста против незаконной узурпации власти Лукашенко.

Сегодня минчане традиционно вышли на главные улицы своих микрорайонов, пишет телеграм-канал «Баста!». Некоторые выстраиваются в цепочки солидарности, а другие выходят на небольшие марши.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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