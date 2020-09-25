Режим Лукашенко умер и существует, как зомби 6 Эль Мюрид

25.09.2020, 7:57

13,117

Эль Мюрид

Чем скорее пройдет его демонтаж, тем лучше для Беларуси.

США отказались признавать Лукашенко законным и легитимным президентом Беларуси. До США этот отказ последовал и от европейских стран. К ним, кстати, после некоторой паузы присоединилась и Украина.

По сути, полная аналогия с Венесуэлой. Нечестные выборы, массовые непрекращающиеся протесты, "запасной" и "временный" президент, тайная инаугурация и раздел мира на признающих и не признающих законным руководством узурпаторов. Социальная обстановка в Беларуси получше, но насколько долго это продлится, сказать сложно.

И в Венесуэле, и в Беларуси экономические модели оказались несостоятельными. Видимая "стабильность" Лукашенко к экономическим успехам давно не имеет никакого отношения - разрывы и дефициты восполнялись притоком ресурсов извне, которые экономика не зарабатывала, а просто брала в долг либо обменивала на какие-то политические договоренности.

Венесуэльская модель оказалась в ауте по тем же причинам, дополнительно усугубляемым откровенной алчностью правящей касты. Чависты - банальные наркобароны, однако соседняя Колумбия, которая, в сущности, тоже наркореспублика, демонстрирует совершенно иные экономические показатели, так как национальная наркомафия вкладывает свои доходы непосредственно в свою страну. (Доля высокотехнологичного экспорта Колумбии с высокой интенсивностью НИОКР составляет 7% от всего экспорта, а два года назад доходила и до 10% - очень достойный показатель, кстати говоря, который говорит о многом. Россию даже сравнивать здесь неприлично с ее одичалым руководством).

Пабло Эскобар строил наркосоциализм, картель Кали - наркокапитализм, но их ключевое отличие от венесуэльских коллег в том, что они свои доходы оставляли на родине и вкладывали в нее. Чависты же растранжиривали нефтедоллары на распространение своей версии социализма по всей Латинской Америке. А когда осознали, что их социализм никому неинтересен, стали их попросту присваивать. В сущности, в Венесуэле и модели экономики толком-то нет, ломаться нечему.

В любом случае и перед Венесуэлой, и перед Беларусью в полный рост стоит вопрос глубокой модерниации, смены экономической модели, политического режима - и все это неизбежно ставит вопрос о демонтаже обанкротившихся сегодняшних режимов. Они умерли и существуют как зомби. Оживлять их бессмысленно. И чем дольше они будут существовать в таком виде, тем с более тяжелыми последствиями столкнутся их народы.

Эль Мюрид, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».